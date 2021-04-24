السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف ينتهي من تصوير «كوفيد 25» خلال 4 أيام

يوسف الشريف
يوسف الشريف

أوشك  النجم يوسف الشريف، على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي الجديد “كوفيد 25” والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الحالي بالتزامن على قناتي on والحياة. 

ويصور الشريف بعض مشاهد مسلسل "كوفيد 25" بأحد المصانع بحلوان، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ويتبقى ما يقرب من 4 أيام تصوير وينتهى المسلسل بأكمله .
ويعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم الأربعاء  16 رمضان على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضًا بينما يعرض بديلا لمسلسل عالم موازي على قناة الحياة بعد إصابته بطلته دنيا سمير غانم وفريق عمل المسلسل بفيروس كورونا واستحالة لحاق العمل بالسابق الرمضاني .

"مسلسل كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وطرحت مؤخرًا الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، التريلر الرسمي لمسلسل "كوفيد 25 ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

يوسف الشريف أيتن عامر كوفيد 25 مسلسل كوفيد 25

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