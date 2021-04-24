السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يستعد لانطلاق امتحانات الأول والثانى الثانوى

الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على الانتهاء تماما من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثانى الثانوى بجميع الإدارات التعليمية، والتى تبدأ الإثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١م تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بمراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم ، أنه يجرى متابعة تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المدارس من حيث أعمال التعقيم والتجهيز واتباع كافة الوسائل اللازمة من حملات مكثفة بالمدارس لعمليات التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات لاستقبال الطلاب لآداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه بضرورة توفير الجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة فضلا عن المتابعة اللحظية لسير العمل وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها بشكل فورى. 

ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الإثنين 26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا، وفى التاريخ بواقع 10 أسئلة والجغرافيا بإجمالى 10 أسئلة، واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة، ويوم الثلاثاء 27 أبريل الطلاب امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا، والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 28 أبريل امتحان مواد الكيمياء بواقع 10أسئلة، والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تبدأ فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات، حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة، مؤكدة أن جميع الطلاب يؤدون الامتحانات فى المدارس بشكل ورقى ولن تعقد اختبارات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال العام الجارى. 

وأكدت الوزارة، أن توزيع درجات الطلاب الترم الثانى بحيث تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.

التربية والتعليم امتحانات الثانوي طارق شوقى الوادي الجديد الاستعداد لتجهيز المدارس التطهير والتعقيم كورونا

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