السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تنظم جلسة تفاعلية للحسابات الختامية للعام 2020/2021

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

نظمت وحدة التدريب الداخلي بوزارة المالية الجلسة التفاعلية الثانية الخاصة بإعداد الحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ في ظل الميكنة الحديثة، بحضور ممثلين عن قطاع الحسابات الختامية والوحدة الحسابية المركزية وأعضاء وحدة الميكنة وبعض من مديري ووكلاء الحسابات العاملين بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية. 

واستكملت الجلسة مناقشة المادة العلمية المقرر عرضها في ورش لمديريات المالية بعد شهر رمضان المبارك وإدخال مجموعة من التعديلات عليها وفقا لما هو وارد بالكتاب الدوري رقم 83 سنة 2010 للخروج بختامي يعبر عن حقيقة الوضع المالي للجهات الإدارية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبإشراف وحضور طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمى الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونـى أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية.

وأوضح أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وزارة المالية الحسابات الختامية الدكتور محمد معيط وزير المالية

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