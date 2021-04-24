مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن وتردد القنوات الناقلة

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن وتفاصيل الأحداث السابقة والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عقب التصاعد المثير للحلقات السابقة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد القنوات العارضة وتردد عبر النايل سات و أحداث الحلقة 11 وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني.

مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن وتفاصيل الأحداث السابقة

يعرض مسلسل الفنانة منى زكى لعبة نيوتن عبر شاشة قناة DMC ويعاد على مدار اليوم مرتين الأولى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي والثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا كما يعاد على شاشة قناة DMC دراما أيضاً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاد الساعة الثانية صباحا و الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا كما يعرض عبر شاشة قناة دبي في تمام الساعة الثامنة مساء وعبر منصتي "Watch It" و " شاهد VIP" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول زوجان نشبت بينهما المشاجرات الزوجية فتقرر الزوجة إنهاء تلك المشاكل بالطلاق والسفر إلى الخارج.



تردد قناة دي إم سي الناقلة لمسلسل لعبة نيوتن

يمكن لمتابعي الدراما الرمضانية متابعة أحداث مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي بضبط تردد قناة دي إم سي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على ترددها الجديد والذي تم تغييره منذ الساعات الأولى من العام الحالي 2021 عبر التردد 11449 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وجودة عالية الصورة والصوت HD والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا بسبب عرضها مجموعة هائلة من أبرز الأعمال الفنية التي يشارك فيها كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.

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مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن وتفاصيل الأحداث السابقة أصبحت تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية ولذلك للأحداث المثيرة التي وقعت بها حيث تم نقل والده هنا إلى المستشفى مما وضعها تحت ضغط شديد نتج عنه دخولها في حالة ولادة مبكرة وعندما تحاول الاتصال بزوجها حازم تفاجأ بتطليقها في رسالة صوتية مما يضعها في صدمة عصبية جديدة و تتوالي الأحداث.

