السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

جاء في برقية محافظ المنيا لرئيس الجمهورية: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، هذه المناسبة التاريخية التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة والتي تمكنت من تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، داعين المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

كما تقدم المحافظ بهذه المناسبة ، بخالص التهانئ لأبناء وأهالي المحافظة وشعب مصر العظيم ، معربا عن تحيته وتقديره لجميع أبناء القوات المسلحة البواسل والذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم والدفاع عنه ضد جميع المخاطر.

وقال المحافظ إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا وقدموا أرواحهم ودمائهم فداءا للوطن الغالي وحفاظاً علي تراثه الخالد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

المنيا الرئيس محافظ تحرير سيناء برقية

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