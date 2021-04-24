باكستان تطالب كندا بإعادة النظر في قرار تعليق الرحلات الجوية

طالب المفوض السامي الباكستاني لدى كندا ،رضا بشير ترار، اليوم السبت، الحكومة الكندية بإعادة النظر في قرارها بتعليق جميع رحلات الركاب الجوية من باكستان لمدة 30 يوما.

وقال المفوض السامي، في رسالة بعث بها إلى وزير النقل الكندي، ونقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، إن تطور الوضع الصحي في باكستان شأنه شأن جميع البلدان الأخرى، حيث نجحت بلاده في مواجهة الوباء وإدارته بشكل جيد بسبب استراتيجيتها في عمليات الإغلاق الذكية.

وأضاف أن عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في باكستان سجلت أمس 5870 حالة، مؤكدا عدم تسجيل أي سلالة جديدة من الفيروس أو تحوره داخل البلاد.

ودعا ترار، مسؤولي الصحة الكندية إلى الاطلاع على نتائج الاختبارات للمسافرين من باكستان بعد وصولهم إلى كندا والتي تُجرى خلال 72 ساعة قبل الرحلة .. مشير إلى أن "آلية الاختبار في باكستان قوية للغاية وأن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية تقبل فقط النتائج من أفضل المعامل".

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت يوم أمس الجمعة تعليق الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان للشهر المقبل في أعقاب تزايد حالات كورونا في البلدين، على أن يقتصر القرار على رحلات الركاب فقط مع استمرار رحلات الشحن حتى لا تتأثر به عمليات شحن اللقاحات التي تُصنع في الهند.

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الجمعة إن السياحة وحدها يمكن أن تساعد في سداد ديون باكستان إذا تم التركيز على القطاع بشكل صحيح.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل بعد افتتاح جامعة كوهسار، حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيوو الباكستانية.

وأضاف خان "إن إنشاء جامعة كوهسار خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز قطاع السياحة في البلاد، فهو المستقبل".. مستشهدا بمثال سويسرا، وقال رئيس الوزراء : إن سويسرا جنت من 60 مليار دولار إلى 80 مليار دولار من السياحة وإنها لا تمثل سوى نصف المناطق الشمالية لباكستان.

وأضاف: "لسوء الحظ، لم نقم بالعمل في قطاع السياحة في الماضي ونتيجة لذلك يقع عبء جميع السياح القادمين إلى باكستان على مدينة موري"، مضيفًا أن موري وحدها لا تستطيع تحمل هذا العبء، وبالتالي، كان من الضروري تطوير المزيد من المواقع السياحية في الدولة.