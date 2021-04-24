خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضد تجاوزات السائقين والمحافظ يوجه بحملات يومية بقنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الوحدات المحلية ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة، بشن حملات رقابية وتفتشيه على جميع المواقف الداخلية والإقليمية بالمحافظة، للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدي السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة.

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم السبت، بأنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود تم تكليف مسئولي إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للمواقف بالمرور بشكل يومي على المواقف للتأكد من انتظام حركة السير بها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن غرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً أن أي مخالفات يرتكبها قائدي السيارات سوف يتم مواجهتها بكل حسم.

وأضاف الداودي، أنه لا زيادة في تسعيرة المواصلات الداخلية مع ثبات أسعار المواصلات التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى وذلك لثبات أسعار السولار، كما أنه سبق وأن تم خفض أسعار الوقود دون تخفيض تعريفة المواصلات.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التي تم إقرارها من قبل على الخط الساخن لمحافظة قنا 15441 وعلى الرقم 3337291 غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والرقم 3130800 غرفة عمليات إدارة مرور قنا، مؤكداً أن تلك الأرقام تعمل على مداري الساعة لتلقى أي شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قدم واجب العزاء لأسرة عبد السميع محمد خليفة عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمسقط رأسه بقرية الدهسة، والذي توفى أثناء تأدية عمله، وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب خالد أبو نحول والنائب محمد عزت القاضي عضوا مجلس النواب، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.