أصحاب كافيهات رأس البر يتضررون من طرح المواقع للمزاد بدمياط

سادت حالة من الغضب لدى مستأجري مواقع بلاجات شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، بسبب قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بطرح مزاد لتأجير الكافيهات مطلع مايو المقبل حيث طالب مستأجري الكافيهات بالمد لهم سنه ايجارية اضافية أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة.

وقال إيهاب أبو عماشة، أحد المستأجرين، إننا دخلنا مزاد في عام ٢٠١٨ وحصلنا على الكافيهات ومرت مصر بجائحة الكورونا وتعرضنا للغلق التام بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وكانت تلك الفترة عبء مالي كبير علينا لالتزامنا بدفع الإيجارات والاجور والالتزامات المادية علينا.

وطالب عماشة بضرورة ان يتم مراعاة ما حدث والمد سنه ايجارية اضافية لنا حتى نتمكن من تعويض خسائرنا المادية حيث اننا لا نمتلك موارد تمكننا من دخول المزاد.

وناشد المستأجرون محافظ دمياط بضرورة اتخاذ قرار بالمد لهم مستندين على فقرات ومواد قانون المزادات والذي يمنح المحافظ المختص سلطة الأمر المباشر في حالة تحقيق الصالح العام.

وتقدم النائب ضياء علي بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لمراعاة ظروف أصحاب الكافيتيريات علي شاطئ رأس البربب قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بطرح مزاد لتأجير الكافيهات مطلع شهر مايو المقبل حيث طالب مستأجري الكافيهات بالمد لهم سنه ايجارية اضافية أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة.

وقال النائب في طلب الإحاطة ومذكرة أخري لرئيس مجلس الوزراء أن هؤلاء المتضررين وما وراءهم من عمالة تضرروا من وقف العمل الذي صاحب قرار غلق البلاج ضمن إجراءات مواجهة كورونا مما عرضهم لخسائر مادية فادحة.

وطالب ضياء بصل في تصريحات له اليوم السبت بضرورة إتخاذ قرار بوقف المزاد الذي من المقرر عقده واتخاذ قرار بالمد سنة ايجارية اضافية مراعاة للظروف المادية والظروف التى تمر بها مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.