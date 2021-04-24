السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أصحاب كافيهات رأس البر يتضررون من طرح المواقع للمزاد بدمياط

منال عوض
منال عوض

سادت حالة من الغضب لدى مستأجري مواقع بلاجات شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، بسبب قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بطرح مزاد لتأجير الكافيهات مطلع مايو المقبل حيث طالب مستأجري الكافيهات بالمد لهم سنه ايجارية اضافية أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة.

وقال إيهاب أبو عماشة، أحد المستأجرين، إننا دخلنا مزاد في عام ٢٠١٨ وحصلنا على الكافيهات ومرت مصر بجائحة الكورونا وتعرضنا للغلق التام بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وكانت تلك الفترة عبء مالي كبير علينا لالتزامنا بدفع الإيجارات والاجور والالتزامات المادية علينا.

وطالب عماشة بضرورة ان يتم مراعاة ما حدث والمد سنه ايجارية اضافية لنا حتى نتمكن من تعويض خسائرنا المادية حيث اننا لا نمتلك موارد تمكننا من دخول المزاد.

وناشد المستأجرون محافظ دمياط بضرورة اتخاذ قرار بالمد لهم مستندين على فقرات ومواد قانون المزادات والذي يمنح المحافظ المختص سلطة الأمر المباشر في حالة تحقيق الصالح العام.

وتقدم النائب ضياء علي بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لمراعاة ظروف أصحاب الكافيتيريات علي شاطئ رأس البربب قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بطرح مزاد لتأجير الكافيهات مطلع شهر مايو المقبل حيث طالب مستأجري الكافيهات بالمد لهم سنه ايجارية اضافية أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة.

وقال النائب في طلب الإحاطة ومذكرة أخري لرئيس مجلس الوزراء أن هؤلاء المتضررين وما وراءهم من عمالة تضرروا من وقف العمل الذي صاحب قرار غلق البلاج ضمن إجراءات مواجهة كورونا مما عرضهم لخسائر مادية فادحة.

وطالب ضياء بصل في تصريحات له اليوم السبت بضرورة إتخاذ قرار بوقف المزاد الذي من المقرر عقده واتخاذ قرار بالمد سنة ايجارية اضافية مراعاة للظروف المادية والظروف التى تمر بها مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. 

طلب إحاطة محافظ دمياط دكتورة منال عوض ضياء بصل راس البر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

تكليف رئاسي بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس