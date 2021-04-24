السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاة الطيار .. محطات أزمة أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان

وفاة أشرف أبو اليسر
وفاة أشرف أبو اليسر

توفي منذ قليل، الطيار أشرف أبو اليسر، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج فيه مؤخرًا بعد تعرضه لأزمة صحية، وفق ما أعلن مجدي حلمي محامي الطيار الراحل.


البداية 
 

القصة بدأت في شهر أكتوبر 2019 عندما شارك محمد رمضان صورة وفيديو يظهر فيها وهو بمقصورة إحدى الطائرات الخاصة التي كان المسؤول عنها الطيار أشرف أبو اليسر. 
 

هو اللي سايق
 

وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".
 

سحب ترخيص أبو اليسر
 

سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، وتم تحويل قائد الرحلة ومساعده للتحقيق، ثم فصل الطيار من عمله بشكل نهائي، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

رمضان يرد


خرج أبو اليسر على السوشيال ميديا ليشرح موقفه، وخرج رمضان قائلا: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف على اعتبار أنها  مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش".

مسح الفيديو 


مسح رمضان الفيديو ونفى أبو اليسر ما قاله رمضان بشأن طلب 9 مليون جنيه ونصف تعويض. 
"المحكمة الاقتصادية" 


في أبريل ٢٠٢١ قضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وكان قد أعلن ابو اليسر في تصريحات سابقة انه تعرض لوعكة صحية نتيجة ما حدث له.

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