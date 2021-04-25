الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع بورسعيد

حملات أزاله
حملات أزاله

شن حى الضواحي، برئاسة  اللواء أحمد قاسم، السبت، حملة موسعة لإزالة الإشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة بورتكس.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات هدم وإزالة سلالم ومدرجات خارج خط التنظيم أمام عدد من المحال العامة بالطوابق الأرضية، وشدد رئيس الحى الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى مناطق وشوارع الحى.


فى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي، حيت ثم المرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
و

أسفرت الحملة عن المرور بكل من شارع ٢٣ ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود ومحيط مستشفي الزهور وشارع دمشق ومنطقة ال٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات حسن عمار وشارع عبد الهادي الحديدي حيث تم رفع وازالة الاشغالات المتواجدة بالمناطق التى تم المرور عليها كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأحهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الاشغالات والتعديات.

قام حي الضواحي بورسعيد مخالفات منطقة

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