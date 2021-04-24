بنجلاديش تسجل 3629 إصابة جديدة بكورونا

بنجلاديش تسجل 3629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 3629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بنجلاديش؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 739 ألفا و703 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت : بأنه تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و869 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بنجلاديش بلغ مليونا و967 ألفا و975 شخصا.

أعلنت بنجلاديش عن حظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية لمدة أسبوع، تزامنا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش إنه "سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنغلاديش في الفترة من 14 وحتى 20 أبريل".

وقال نائب رئيس الهيئة مفيد رحمان : إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، مبينا أن المطارات في بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران : أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس، حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام ، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ أن تم تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

وأشارت إلى توزيع 6 ملايين و172 ألفا و159 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء بنجلاديش.