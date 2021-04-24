السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل في فرشوط توفى أثناء العمل

محافظ قنا خلال تقديم
محافظ قنا خلال تقديم واجب العزاء

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة عبد السميع محمد خليفة، عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط  بمسقط رأسه بقرية الدهسة الذي توفى أثناء تأدية عمله.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وخالد أبو نحول ومحمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعيا الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، لافتًا إلى أن الفقيد كان مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل وكان يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائمًا ما تقف إلى جانبهم في نكباتهم ،وذكر انه سيتم توفير فرصة عمل لابن الفقيد الأكبر لمساعدة الاسرة علي مصاعب الحياة. 

من جانبه، أوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفي وكذا إحلال وتجديد منزل الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة وصرف معاش كرامة لابن الفقيد الاصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا .

أضاف وكيل تضامن قنا أن المحافظة لا تتواني لحظة في تقديم الدعم اللازم لأبناؤها، بمختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة التسع، لافتًا ان ادارات التضامن بمختلف المدن والمراكز تبحث اي طلبات تخص تقديم المساعدات، او المنازل التي تحتاج لاعادة تاهيل.

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