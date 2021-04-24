«المترو»: انتظام حركة القطارات بالخط الأول

بعد نشوب حريق..
«المترو»: انتظام حركة القطارات بالخط الأول
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل، من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين.
جاء ذلك بعد حدوث حريق هائل خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين، وتوقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين، لمدة ٣٠ دقيقة فقط، حتى تم الاطمئنان على حركة المسير، وتم الدفع بعدد من القطارات «فوارغ» لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين .
مؤكدة أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.