السبت 24 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد نشوب حريق..

«المترو»: انتظام حركة القطارات بالخط الأول

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل، من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين.

جاء ذلك بعد حدوث حريق هائل خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين، وتوقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين، لمدة ٣٠ دقيقة فقط، حتى تم الاطمئنان على حركة المسير، وتم الدفع بعدد من القطارات «فوارغ» لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين .

مؤكدة أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

مترو الأنفاق قطارات الخط الأول محطة المرج محطة حلوان دار السلام

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