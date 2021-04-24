صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان "نشيد الغراب" للشاعر أحمد عبد الحي، وهو الديوان الثالث لأحمد عبد الحي بعد ديوانين سابقين هما: "السما غية حمام" صدر في عام 2013، وديوان "الهزيمة الكاملة" صدر في عام 2018 وقد حصل الديوان الأول على جائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم "جائزة ساويرس" لشعر العامية إلى جانب حصول "الهزيمة الكاملة" على جائزة الشاعر الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أيضاً.

ويعتبر ديوان "نشيد الغراب" هو الثاني من نوعه في مشروع قد بدأه أحمد عبد الحي بديوان "الهزيمة الكاملة" حيث يتكون الديوانان من قصيدة واحدة تحمل اسم الديوان، ينقسم ديوان أو قصيدة "نشيد الغراب" إلى أربعة فصول تحمل أسماء:

في الشتا انتي الدليل

في الربيع يفرقنا الضباب

في الصيف اقبليني دليل

في الخريف نتبع غراب

كذلك في الديوان يستدعي الشاعر أحمد عبد الحي، تيمة الغراب كعنصر أساسي ومحرك في القصيدة، فيتجادل معه أحياناً ويتحدث بلسانه في أحيان أخرى، ويرى العالم من عيني ذلك الغراب الأول، فيقول الشاعر أحمد عبد الحي مثلا في مقطع في بداية القصيدة:

أوركسترا المجهول..

ماشي بيعزف سيمفونية

لآخر آثار الإنسانية..

وانا في الايقاع ماشي..

من غير ما اصدق عزم في النية..

بشارك كأني عازف كمان..

وعازف عن الموقف.

كتلة ف فراغ المستحيل ماشي..

باحمل رماد النور على دراعي

واحمل بقايا الفتنة..

وصراعي..

واضرب بيبان الملحمة الأولى

ألقى الحقيقة بتتقسم نصين..

يخرج غراب..

بيضم ف الجناحين..

الريح بيتعامد على جبهته..

والزمن أنداب..

والعمر زارع حكمته ف جناحيه أنياب..

وف نظرته القاضي..

بيتواعد بعطش النار..

وبالجحيم..

فاضي

يذكر أن الديوان يتواجد الآن في مكتبة "الزاوية الحمراء" في معرض تنظمه دار فهرس للنشر والتوزيع حيث تعرض فيه أحدث إصداراتها.