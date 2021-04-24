السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

هاله زايد
هاله زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن الحالات، خاصة كبار السن، تأتي للمستشفيات في حالة متأخرة، وعلى المرضى أن يتواصلوا مع الرقم الساخن ١٤٤٤٠ لتقديم الاستشارات لحالات العزل المنزلي وتقديم العلاج.

وأشارت إلى أنه على أصحاب الأعمال اتباع الإجراءات الاحترازية مع عملائهم، سواء مطاعم أو كافيهات، لافتة إلى أن هناك تراخيًا في الإجراءات الاحترازية، ومن سيخالف الاشتراطات والإجراءات الاحترازية سيتم إغلاق محله، ونحن من الدول القليلة في العالم التي لم تغلق.

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