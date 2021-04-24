بريطانيا: إعطاء 45 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم في بريطانيا إعطاء ما إجماليه 45 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بـ 500 ألف و934 جرعة في اليوم.

وقالت بلومبرج إنه بهذا المعدل، ستستغرق البلاد 3 أشهر كي تغطي 75% من السكان الحاصلين على جرعتي لقاح.

وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعًا ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 42. 4 مليون إصابة وعدد الوفيات 127 ألفًا و638 حالة. ومر عام و12 أسبوعًا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في بريطانيا.

وتتوقف الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم على أي اللقاحات، التي يتم استخدامها بالبلاد، هل بجرعة واحدة أم بجرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم السبت، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و72 ألفا و 819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.