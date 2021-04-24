السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«شعراوي»: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى

أكد اللواء محمود شعراوى،  وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين. 

كما طالب شعراوي بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة  تعريفة الركوب أو تقسيم  خطوط السير.

وأشار إلى أنه لا صحة لزيادة التسعيرة، أو رفعها، مطالبا بتحري الدقة في الأخبار، بجانب الالتزام بالتسعيرة المحددة.

وقال إنه تم التواصل مع الجهات المعنية بهدف قيام الجميع بدوره في المتابعة على ذلك، لمنع استغلال المواطنين.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات  بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات . 

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع  لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، والإبلاع عن المخالفين، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ":  www.facebook.com/sotakmasmwo  ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

وزير التنمية المحلية زيادة أسعار البنزين تعريفة المواصلات تعريفة السيارات زيادة الأجرة المحافظات اللواء محمود شعراوي

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