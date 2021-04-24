السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

28 ألف طن حصيلة 5 أيام من توريد القمح في كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن المديرية تسلمت 27 ألف و774 طن قمح محلي خلال الفترة مابين 20 أبريل الجاري حتي اليوم السبت 24 أبريل الجاري.
 

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة 20 مواقعا للتوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وتابع، أن التسويق للأقماح يتم من خلال تلك المواقع التابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي المصري والمطاحن يوميا خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام المنافذ، لافتا إلى أن سداد مستحقات الفلاحين خلال 72ساعة منذ استلام الأقماح.

 

 

 

وزارة التموين كفر الشيخ القمح اليوم السبت البنك

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