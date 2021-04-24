برلماني : استئناف الطيران بين مصر وروسيا انتصار لمعايير الأمن

أشاد النائب عبده أبوعايشه، عضو مجلس الشيوخ، بقرار استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا وبين كافة مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف أبوعايشه، خلال تصريحات له اليوم، أن القرار سيكون قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بين الدولتين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على العلاقات المتينة بين كلا من روسيا ومصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية، وبشكل خاص في مجال السياحة، حيث تعتبر السياحة الروسية ومنذ سنوات رافد رئيسي من روافد السياحة المصرية، وعدد السياح الروس الذين يأتون كل عام لمشاهدة الآثار والمعالم المصرية كبير.

وقال النائب، إن قرار استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين يؤكد على توافر معايير الآمان والراحة داخل مختلف المطارات المصرية، مضيفا أن القرار يعود كذلك لجهود متواصلة من جانب مصر لتعزيز السياحة، والتصدي لكل التحديات والترويج لها في كل دول العالم.

وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.