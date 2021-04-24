«الشافعي»: مشروعات روسية تؤهل دخول مصر عالم الاستخدام السلمي للقوي النووية

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الرسمية بين مصر وروسيا تمتد إلى ما يقرب من ٨٠ عاما، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى ومصر فى 26 أغسطس 1943، وتمت الخطوة الأولى للتعاون بينهما فى أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتى لمصر المساعدة فى تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.

وأضاف الشافعي فى تصريحات خاصة لـ«الدستور » أن العلاقات الثنائية بين البلدين بلغت ذروتها فى فترة الخمسينيات الستينيات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفيت مصر فى إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالى فى أسوان ومصنع الحديد والصلب فى حلوان ومجمع الألمونيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية من أسوان الإسكندرية، وهكذا تم إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي.

عودة السياحة الروسية

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات إلى أن العلاقات مصر ورسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية متسارعة أدت إلى تعاون وثيق بينهما فى مجالات عدة، من بينها العسكري، والاقتصادي وأخيرا عودة السياحة الروسية ، موضحاً أن الطيران المباشر المتوقف من ٢٠١٦ بسبب حادث تفجير الطائرة .

وأوضح الشافعي أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة في مصر وعودتها تحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة)، خصوصًا مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة في الوقت الذي قدمت فيه مصر نموذجًا فريدًا لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا

روسيا تدعم مصر بنضالها ضد الإرهاب

كما أكد رئيس مركز العاصمة ، أن روسيا تدعم مصر فى نضالها ضد الإرهاب الدولي، وفى سعيها لتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار بشمال أفريقيا، خاصة أن القاهرة تعتبر شريكا استراتيجيا مهما جدا لموسكو فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشروعات تؤهل دخول مصر عالم الاستخدام السلمي للقوي النووية

فيما كشف الشافعي أن التعاون الثنائي الروسى المصرى جاء خلال السنوات الأخيرة بنتائج مثمرة جدا، والطرفين يضعان التعاون الاقتصادي فى مركز الصدارة بجدول أعمال علاقاتهما الثنائية حيث أن الاتفاقية الروسية الخاصة ببناء محطة كهر وذرية فى منطقة الضيعة المصرية، وهو المشروع الذى يؤهل مصر لدخول عالم الاستخدام السلمي للقوى النووية من خلال إقامة 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء، وبذلك يدخل التعاون المصري الروسي مرحلة تاريخية جديدة.

المنطقة الصناعية الروسية تجذب 7 مليارات دولار

كما أكد رئيس مركز العاصمة أهمية تواجد المنطقة الصناعية الروسية التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن المتوقع أن تجذب 7 مليارات دولار في شكل استثمارات جديدة.

ونوه بأن أهم الصادرات الروسية لمصر القمح والمعادن والنفط والغاز و سيارات وعربات السكك الحديدية والأخشاب والدهون والزيوت بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا، المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيمائية".

وأوضح أن الاستثمارات المباشرة وصلت إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2020، مشيراً إلى أن هناك آفاق جيدة لزيادة حجم هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة في مجالات اكتشاف النفط والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة.