السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1344 مواطنا بقرية الإسماعيلية

قافلة طبية بالمنيا
قافلة طبية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 21 و22 ابريل الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1344 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 251 حالة جراحة، و337 حالة أطفال، و172 باطنة، و163 قلب، و39 نساء، و48 تنظيم أسرة، و52 أسنان، و184 جلدية، و98 أنف وأذن، بالإضافة إلى عمل 80 تحاليل مختلفة وعمل 19 حالة موجات صوتية، و26 حالة رسم قلب، و5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 120 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، و ذلك من خلال استخدام 8 عيادات متنقلة. 

وأشار خليفة إلى أن المديرية، سبق وأن قامت تقديم الخدمات الطبية لـ 37 ألف سيدة، من السيدات الحوامل، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين،وهي المبادرة التي  تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

قافلة طبية بالمنيا
قافلة طبية بالمنيا
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
المنيا خدمات قرية حياة كريمه طبية

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