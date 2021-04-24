مهرجان أسوان لأفلام المرأة يهدى دورته الخامسة لاسم كوثر هيكل

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إهداء الدورة الخامسة التى تعقد فى الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، لاسم الكاتبة الكبيرة الراحلة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمته طوال رحلتها من عطاء وإبداع فنى مميز، وبدأت كوثر هيكل مسيرتها الفنية بعد إعداد إحدى قصصها كسهرة تليفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، ثم قدمت عددا من الأفلام التسجيلية قبل أن تعمل مخرجة برامج وتشارك المخرج حسين كمال فى تقديم سهرة بعنوان "زنين"، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التكريمات التي تقوم بها إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

من هي كوثر هيكل؟

واشتهرت هيكل بكتابة الأعمال الرومانسية فى السينما المصرية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأفلام، منها "العاشقان" و"العذراء والشعر الأبيض" و"حبيبى دائما" و"على ورق سلوفان" و"دمى ودموعى وابتسامتي" و"إمبراطورية ميم".

وحصلت الكاتبة الكبيرة الراحلة كوثر هيكل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 1982، ووسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1983، كما حصلت على شهادة تقدير فى الدورة العشرين لمهرجان القاهرة السينمائى بمناسبة مرور 100 عام على السينما المصرية، وحصدت عن فيلمها "حبيبى دائما" على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب و نقاد السينما عام 1980، وجائزة أفضل حوار من الجمعية المصرية لفن السينما 1980، وفاز فيلمها "العذراء والشعر الأبيض" بجائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما بمهرجان القاهرة الدولى السابع فى نوفمبر 1983، وجائزة أفضل حوار من الجمعية المصرية لفن السينما سبتمبر 1983، وجائزة أفضل حوار من وزارة الثقافة صندوق دعم السينما، وحصد فيلمها "العاشقان" جائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومى السابع للسينما المصرية، ومنحها مهرجان الدار البيضاء الدولى للثقافة السينمائية والتليفزيونية عام 1995 جائزة الاستحقاق المهنى عن مجمل أعمالها المتميزة للسينما والتليفزيون.

والكاتبة الراحلة كوثر هيكل تزوجت من الفنان الكبير الراحل أبو بكر عزت لمدة 41 عاما حتى رحيله عام 2006، بعد قصة حب بدأت فى الجامعة، وتحديداً بكلية الآداب قسم الاجتماع.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم فى حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، وفى حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.