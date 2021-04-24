«الرى» تنفذ خطة لتطوير الحدائق العامة واستغلالها استثماريا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، خطة لتطوير مختلف الحدائق العامة التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين ولقضاء أوقات ممتعة لهم، خاصة أن حدائق الري في القناطر تعتبر من أجمل الحدائق في منطقة دلتا النيل، وتبلغ مساحتها 68 فدانًا، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحال التجارية على الاسوار لتكون مصدر دخل واستثمار مستقبلا.



واصلت الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تطوير الحدائق العامة التابعة للوزارة ومنها تطوير حديقه البحيرة وإنشاء سور حديقه النيل، وصيانة الحدائق المطورة عفله والنيل والمركز الثقافي، بالإضافة إلى قياس التصرفات وتوزيع المياه وصيانة الشبكه الكهربائية وإصلاح الأعطال ونظافه الشوارع واعمال المشاتل والصوب، وعمليات إنشاء المحلات التجارية الجديدة لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة وتحقيق عائد جيد منها.



كما تتم الأعمال الجارية لتطوير حدائق قناطر الدلتا ومنها حديقة البحيرة على مساحة 4 أفدنة، في إطار خطة تطوير كافة الحدائق العامة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مراجعة جميع مراحل التطوير الجارية، وتفقد مبنى ورش الإدارة والوقوف على أعمال تصنيع مهمات التطوير التي تتم ذاتيا، ومراجعة التصميمات النهائية تحت إشراف المهندس أشرف درويش، المدير العام ومهندسي الإدارة.



وأوضح المهندس محمد الصادق، مدير عام إدارة الري بالقناطر الخيرية، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال تطوير كافة الحدائق ومنها حدائق النيل بالمناشى؛ ومتابعة كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين حال زيارتهم ، بجانب تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافيتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق، وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلال القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق، منوها بأن جميع الحدائق تتوفر فيها جميع المرافق والخدمات والألعاب الترفيهية.

كما يتم متابعة أعمال النظافة للحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء، مع تطوير أغلب الحدائق ومنها النيل بالمناشى، والقناطر الخيرية وحديقة عفلة.



يذكر أن وزارة الري بدأت خطة التطوير بمختلف الحدائق طوال الفترة الماضية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين بالوزارة حيث تم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، وأصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين عند إتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق بكامل طاقتها.