وزير النقل: تطوير كل عناصر منظومة السكة الحديد لرفع كفاءة الهيئة

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات العاجلة الخاصة بتنفيذ خطة تطوير السكة الحديد والتي تشمل تطوير كافة عناصر منظومة السكة الحديد، حيث يتم توريد جرارات وعربات جديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي وتطوير المحطات وأرصفتها وتطويرالمزلقانات وإصلاح كافة أسوار السكة الحديد الحالية، ثم إنشاء أسوار على جانبي السكة الحديد في أماكن وجود الكتل السكنية، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية ثم في الخطوط الفرعية، خاصة أنه سيتم ازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الإشارات بها وكذلك تجديد السكة وضرورة أهمية الإسراع في تنفيذها وفقا للخطة الزمنية المحددة.



وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أنه يتم تطوير الورش وإقامة هناجر جديدة بها وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وتحويل بعض الورش إلى شركات مثل ورش كوم أبوراضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبوراضي.



وأكدت وزارة النقل أهمية لجنة المشتريات في توفير قطع الغيار اللازمة وفقا لاحتياجات الورش وتحقيق التكامل بين الورش المختلفة في هذا المجال، وكذلك أهمية لجنة الحوافز بالورش، مع قيام كل فرد بتنفيذ مهام وظيفته على أكمل وجه، وأن تتم المراجعة والتفتيش الدوري لأوامر التشغيل والانضباط التام في أداء كافة المهام والمرور الدوري على السكة وتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة وحوكمة الإجراءات وخاصة المتعلقة بالسلامة والالتزام التام بكل وسائل السلامة وكذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل، وأن يتم تعيين خريجي معهد وردان بهيئة السكة الحديد خاصة أنهم قد تلقوا كافة العلوم والنواحي التدريبية الخاصة بالسكة الحديد وفق نظم التكنولوجيا الحديثة.