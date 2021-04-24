«تموين الإسكندرية»: استقبال 7832 طن قمح محلي حتى الآن طبقًا للمواصفات

قال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى استقبلت حتى الآن، أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالى ٧٨٣٢.٥٣٨ طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



أضاف سعدالله، أن اللجنة مشكّلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، لافتًا إلى أن موسم توريد القمح بدأ هذا العام بالوجه البحرى بداية من يوم ٢٠ أبريل بقرار وزارى و يمتد لمدة ٣ اشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام و ذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.



واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية لموسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى.

ويتم استقبال الأقماح الموردة بصومعة برج العرب و التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، و صومعة مجمع السلام و التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، و صومعة الكينج مريوط و التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، و صومعة الناصرية و التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة و الأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

ويقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها بالعمل على قدم و ساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام و لضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها و درجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب و درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.