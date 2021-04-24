إيران: 374 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيران تسجل 18 ألفا و230 إصابة و374 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سیما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 18 ألفا و230 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى مليونين و377 ألفا و30 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية - إنه تم تسجيل 374 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 69 ألفا و120 حالة وفاة.

وأضافت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 2912 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى تعافي مليون و863 ألفا و405 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضحت أنه تم إجراء 15 مليونا و78 ألفا و540 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

وقال مدير "بهشت الزهراء" لوكالة "إلنا" الإيرانية: "استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس كورونا... لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاماً".

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس، أن 453 حالة وفاة و24092 إصابة جديدة سجلت بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و336 ألف حالة.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 5038 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و837 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة "إرنا".

وذكرت تقارير إعلامية محلية بأن مقبرة "بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة الإيرانية طهران، قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن "كورونا".

ويتطور كورونا إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية. تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.