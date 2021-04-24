غلق 6438 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق عدد (١٠١١) محلا، عدد (٤٤٤) سوقا، عدد (٣٦٠) مطعما، عدد (٤٨٦) مقهى، عدد (٦٨٢) ورشة و(١٧٨٩) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٤٧٧٢) منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء بنطاق محافظة الغربية وذلك منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (١٦٦٦) مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، حيث أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما يؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة الغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأكد محافظ الغربية أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمراعاة محدودي الدخل والعمل على حل جميع مشاكله والوصول إليه.

يذكر أنه تم اختيار مركز زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى يقوم على المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حياه كريمة والتى ستغير شكل المركز بالكامل وبعدها يبدء تنفيذ المبادرة فى عددمن مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.