وزير النقل يفاجئ سائق قطار في محطة رمسيس.. ويوجه بمجازاته

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة رمسيس للسكك الحديدية، في جولة بدأها بتفقد الساحة الخارجية واطمئن على سهولة حصول الركاب على التذاكر وحوكمة دخولهم، قبل أن ينتقل إلى أرصفة 3 و4 و5 ولاحظ عدم ارتداء بعض الركاب في المحطة للكمامة، ووجه بإلزامهم بارتداءها داخل القطارات والمحطات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وصعد الوزير إلى كابينة جرار قطار رقم 810 القادم من كفر الشيخ إلى رمسيس، قبل أن يأمر بتطبيق لائحة الجزاءات على السائق بسبب عدم ارتدائه الزي الرسمي، وشدد على ضرورة ارتداء كافة العاملين للكمامة.

وأكد الوزير أن ماحدث من السائق هو عدم انضباط سواء بعدم ارتداءه للزي الرسمي أو الكمامة، إذ يجب أن يكون الانطباط هو عنوان كل العاملين بالسكة الحديد، خاصة وأنه تم توفير الزي الرسمي لكل العاملين بالهيئة وكافة الإمكانات.

وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل، عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد ورؤساء شركات (الخدمات المتكاملةالمختصة بأعمال النظافة والأمن الإداري وإجيفراي وإيرتراك المختصين بأعمال تجديدات السكة)، حيث أكد على استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري والاستفادة المثلى من إمكانات كل فرد في السكة الحديد مع استمرار الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة، وأن تكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين وكذلك ضرورة وجود دورات تثقيفية تشمل معلومات عامة تشمل كل ما يتعلق بالسكة الحديد وكذلك دورات سلوكية ونفسية وتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل.



وأشار إلى أن هذا فيما يخص العنصر البشري الحالي المؤهل، موضحا أن هناك اهتمام كبير ومختلف وجديد كليا عما كان يتم قبل ذلك، حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه، مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أولى دفعاته العام الحالي، كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على افضل العناصر المتقدمه، حيث يتم تدريب هذه العناصرالجديده من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين، على أعلى مستوى، كم يتم إعاده تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية، كما يتضمنا تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.