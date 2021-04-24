وكيل «دفاع الشيوخ» يثمن جهود إعادة السياحة الروسية إلى مصر

ثمن اللواء طارق نصير، أمين عام حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الجهود التي بذلتها وزارة الطيران المدني في عودة استئاف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا بما في ذلك مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

ووصف نصير القرار بالصائب بعدمحادثات استمرت لسنوات بين مصر وروسيا في ظل أزمة كورونا العالمية والتي اثرث على كل قطاعات الدولة.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن أن عودة السياحة الروسية تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسار العلاقات المصرية الروسية، خاصة تنشيط حركة السياحة بين البلدين، وكذلك تشجيع دول أخرى في العالم في عودة السياحة لمصر.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن هذا القرار يبعث برسالة هامة لصالح مصر واستقرار أمنها، ويكشف عن مدى الثقة الروسية في الإجراءات المصرية التي مهدت لصدور هذا القرار.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر لكل أجهزة الدولة التي دأبت على مواصلة التحدى للوصول إلى أعلى درجات التأمين للمطارات المصرية، الأمر الذي أدى ‘لى موافقة القيادة الروسية على عودة الطيران من روسيا ‘لى شرم الشيخ والغردقة لدفع تنشيط السياحة إلى مصر التى تعتبر من الأعمدة الأساسية فى الدخل القومى المصري.

وكان قد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.