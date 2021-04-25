الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطبخ زواد الخيري بالشرقية: 1000 وجبة يوميًا و30 ألف فرحة للمحتاجين في رمضان

مطبخ زواد
مطبخ زواد

على الرغم من صدور قرارات بمنع التجمعات، ومنع إقامة موائد الرحمن، إلا أن أهالى محافظة الشرقية أصروا على إطعام غير القادرين والمغتربين، وذلك في "المطابخ الخيرية" والتى تعتبر بديلاً لموائد الرحمن.

مطبخ زواد: 1000 وجبة يوميًا وما انقطع إمداده بعد وفاة مؤسسته:

ويعتبر مطبخ “ زواد ” الخيرى من أكبر وأهم المطابخ الخيرية بالشرقية، والذى يقدم حملات ضخمة للإطعام، ويخدم قطاع كبير من الأهالى من مستحقى الطعام و الوجبات اليومية.

وقال أحمد المسلمانى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زواد الخيرية، إن المستهدف هذا العام تقديم 30 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 1000 وجبة يوميا، لافتا إلى تقدم فكرة الإطعام بمطبخ المؤسسة الخيرى، ليزيد عدد الوجبات المٌقدمة سنوياعن الأعوام لاسابقة.

أضاف المسلماني، لـ"الدستور" أن إطعام مطبخ زواد الخيرى لا يهدف فقط لسد جوع المحتاجين، لكن يعتمد وبشكل كبير، على إكرام الفئات المُقدم لها الطعام، وذلك عن تقديم وجبات غنية باللحوم والحلوى والفواكه وغيرها التى يتم تقديمها بشكل فندقى وقيم مشابه لوجبات المطاعم، لتكون فرحة للأطفال والأسر غير القادرة وتعطيهم شعورا جيدا بأن الوجبات المقدمة لهم ليست مجرد طعام فائض عن الحاجة او مصنوع للصدقة.

وقال محمد المسلمانى، المدير التنفيذى، إنه ومنذ وفاة مؤسسة مطبخ زواد الخيرى العام الماضى وعهد جميع المشاركين فيه على عدم قطع أواصر الخير، وعدم إنهاء تقديم المساعدات لمئات الاهال المحتاجين، خاصة وأن شهر رمضان مرتبط بتقديم الطعام ارتباطا وثيقا، فإن مطبخ زواد حريص على مشاركة جميع الأهالى إحتفالاتهم واحتياجاتهم.

مطبخ زواد

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