السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة شبابية لعلاج مصابي كورونا في مستشفيات عزل الوادي الجديد

كورونا في عزل
كورونا في عزل

دشنت مجموعة من شباب محافظة الوادي الجديد مبادرة خيرية للإنفاق على علاج مصابي كورونا بمستشفيات العزل بمراكز المحافظة الخمس.

وقال محمد عبد النبي، من أبناء مركز الداخلة، أحد أعضاء الفريق الخيري إن الفكرة جاءت بعد زيادة أعداد حالات الإصابة بكورونا بعزل المستشفيات العامة والخاصة واحتياجهم للعلاج المستمر وأجهزة الأكسجين والمحاليل وبعض الأدوية والحقن باهظة الثمن.

أضاف عبد النبي أنه تكون فريق في كل مركز لجمع التبرعات وشراء أدوية لعلاج مصابي كورونا بمستشفيات العزل لغير القادرين على شراء الأدوية وللحالات الأولى بالرعاية وخاصة الأيتام والأرامل وغير القادرين على الانفاق لشراء العقاقير، موضحًا أن المبادرة ستساهم في تقليل أعداد الاصابة بالفيروس وعلاج المصابين في أسرع وقت مع أخذ الاحتياطات اللازمة والاحترازية وعدم الاختلاط والمصافحة مع الغير.

وأيّد عماد سبع، أحد أبناء مركز الداخلة في حديثه لـ"الدستور" هذه المبادرة الأولى من نوعها بتفعيل فريق خيري تحت أي مسمي ونشر أسمائهم على مواقع التواصل والسوشيال ميديا، لمعرفتهم بالحصول على التبرعات عن غيرهم حتى تخلوا من النصابين.

 أكد عماد أن الجميع سيشارك في هذه الحمله الخيرية التي تساهم بشكل كبير في أخذ الثواب، خاصة في شهر رمضان وعلاج الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وكبار السن من وباء فيروس كورونا اللعين الذي يحصد أرواحا كثيرة كل يوم على مستوى المحافظات. 

وطالب أحمد زكي، من أبناء مركز الداخلة، الجميع بالتكاتف والترابط في مواجهة فيروس كورونا، فمن المستحب إخراج زكاة الفطر لمثل هذه الحالات التي تواجه شبح الموت كل لحظة، مؤكدًا أن أعداد المصابين في تزايد مستمر، خاصة فئة الشباب، لافتًا إلى أن حملة التبرعات ستجوب الشوارع والميادين العامة والمرور على المحال التجارية والشركات بهدف علاج مصابي كورونا لغير القادرين ولتقليل المصروفات التي تقع على عاتق الأسر الفقيرة والأيتام.

الوادي الجديد دشنت شباب مبادرة خيرية علاج مصابي كورونا العزل

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