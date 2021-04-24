تحريك 10%.. تفاصيل أسعار الخضروات والفاكهة بعد الزيادة

أرجع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، تحرك أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة بنسبة تراوحت بين 5 إلى 10% خلال شهر رمضان إلى نهاية العروات الشتوية وبداية العروات المبكرة الصيفية، وبالتالي يقل المعروض من المحاصيل الشتوية، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسب محددة مقارنة بالايام العادية.



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن السلع الاستيراتيجية سجلت للطماطم جملة بين 2.5 إلى 3 جنيهات، وتطرح تجزئة بسعر 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات، بين 1.5 إلى 2 جنيه، الخيار يطرح في يطرح في الأسواق بـ8جنيهات ونصف، مرجعا أسباب زيادة أسعار الخيار خاصة لأنها سلعة سريعة التلف والهادر والفاقد بنسبة 30% إلى 45%، مع طرح الفاصوليا الخضراء بسعر 4 إلى 7 جنيات، والكوسة بسعر 3 إلى 6 جنيهات.

وتابع أنه يتم طرح الجوافة بسعر 6 إلى 8 جنيهات،الخوخ 8 إلى 11جنيه، البرتقال 3 إلى 5 جنيهات، البطيخ 35 إلى 50 جنيها، والموز 5 إلى 7 جنيهات، ليطرح في الأسواق بزيادة 2 جنيه، والتفاح المستورد 18 إلى 25 جنيها مستورد من لبنان وإيطاليا وسوريا ويتم استيراده بالعملة الصعبة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة نسبة الفاقد علي غالبية الخضار والفاكهة ترجع إلى عدم وجود تصنيع غذائي الا بنسب محدودة، لافتا إلى أن التصنيع الغذائي هو مطلب ضروري للدولة الاتجاه نحو التصنيع لتقليل حجم الفاقد وخاصة في السلع الخضار والفاكهة.