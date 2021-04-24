بسبب طعم العصير.. حبس شقيقين قتلا شابا في مقهى بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شقيقان يعملان في مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

كشفت التحريات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في مقهى وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له حيث قال لهما المجني عليه "العصير طعمه وحش".

تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.

وفي سياق آخر جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة الكلية، حبس سائق متهم بقتل زوجته وقت الإفطار بعدما سدد لها 17 طعنة لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة إلى أقوال عدد من جيران وشهود العيان في الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وقالت إحدى جيران الضحية "مروة.م"، إن المجني عليها تصغر زوجها بـ 12 عاما، وأنه كان يتعدى دائما على زوجته بالضرب، مضيفة: "كل شوية يضربها وتروح عند أهلها، وترجع تاني علشان ملهاش حد غيره.. أبوها راجل كبير في السن، وأمها متوفاة".

وتابعت خلال التحقيقات أن المجني عليها تزوجت من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهما أربعة أطفال، أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والصغرى عمرها سنتين، حيث نشب خلافات بينهما وتركت المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، كان يسبها ويشتمها على مرأى ومسمع من سكان الشارع.