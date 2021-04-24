السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط وطريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل.. ووسائل الدفع الالكتروني

أرشيفية
أرشيفية

يدير أصحاب السيارات وسائقي المركبات حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى أصبحت من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات وطرق الدفع الإلكتروني المخالفات.

 

طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل

حرصا على سلامة المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بسبب عدم إتباع نصائح منظمة الصحة العالمية الواقية للفيروس مع الحرص أيضاً على عدم تعطيل مصالحهم و تعاملاتهم اليومية أطلقت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن مخالفات المرور للرخص القيادة والسيارات، وذلك عن طريق إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن حاليا الاستعلام الالكتروني عن مخالفات المرور إلكترونيا وذلك لتقليل التزاحم والتكدسات أمام مقرات المرور  بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار خدمات نيابات المرور

الضغط على الاستعلام عن المخالفات

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها ( أرقام و حروف) 

كتابة لون السيارة وماركتها

كتابة بيانات صاحب رخصة القيادة المراد الاستعلام عنها

الضغط على كلمة استعلام وستظهر رسالة نصية توضح إجمالي قيمة مبلغ المخالفات المرورية

 

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طرق دفع إجمالي قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

يمكن دفع المخالفات المرورية إلكترونيا عقب معرفة طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل لعدم التعامل المباشر مع الموظفين والعاملين بمكاتب إدارات المرور في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 طريق الوسائل الإلكترونية التالية:-

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية 

أحدى شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة بجميع محافظات ( فوري، ضامن، بي، ...)

تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول
 ماكينات الصرف الآلي للبنوك

الذهاب إلى مقرات مكاتب المرور والدفع عن طريق الخزانة والتعامل المباشر مع الموظفين في المكاتب.

أنواع المخالفات المرورية استعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل مصر وسائل الدفع الالكتروني

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