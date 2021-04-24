السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المحافظ: لا زيادة في أسعار المواصلات

حملات للمرور على مواقف البحيرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة

حملة على المواقف
حملة على المواقف

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائيا، وتنفذ كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة على مدار الساعة حملات مستمرة على المواقف وخطوط سير السيارات للوقوف على الالتزام بالتسعيرة الحالية. 


كما وجه محافظ البحيرة بمتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف التزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.  

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع  أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل، يونيو" ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع "يناير، مار"، وذلك اعتبارا من صباح أمس الجمعة، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ  ، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين  95 ، وجه الوحدة المحلية بالمراكز والقرى عمل حملات مكبرة على المواقف لمنع أى تلاعب أو زيادة فى الأجرة، مشيراً أنه لا توجد أى زيادة في الأجرة المقررة.

كما أشار محافظ البحيرة أن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  تضمن تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع ،بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية موكدا أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة " المرور والوحدات المحلية والمواقف " بمتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال للمخالفين.

بنزين محافظ البحيرة البحيرة اللواء هشام هشام

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