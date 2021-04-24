السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مهرجان الأسرات الجامعية يختتم ورش عمل الموهوبين والمسابقة الدراسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

 نظمت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الجمعة، حفل توزيع شهادات المشاركين في «ورش عمل الموهوبين» بجانب المشاركين أيضاً بالمسابقة الكتابية "فتشوا الكتب" لمهرجان تشدد وتشجع 2021.

يأتي ذلك بمشاركة  نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وأعضاء لجنة تدريب الورش.
بدأ الحفل بالصلاة، ثم عرض داتا شو عن أقسام المهرجان وخطة العمل وشعار مهرجان العام تشدد وتشجع 2021، وتحدث الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، عن أهمية الخدمة والتواصل مع الشباب في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والتحديات التي يواجهها الشباب، وأختتم كلمتة بطلب الصلاة إلى الله أن يرفع عنا وعن جميع العالم وعن مصرنا الحبيبة هذا الوباء.
فيما أعلن "إبرام لويس" عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، أن خدمة الشباب ستظل مستمرة دون توقف، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تستعد لترتيب صلاة اسبوع الألام وحددت نسبة الحضور لصلوات أسبوع الآلام بسعة 25%  بمشاركة خورس شباب الأسرات الجامعية.
شارك فى الحفل كلاً من مهندس الديكور الفنان فادي فوكيه، الدكتورة دينا صموئيل، مدرس مساعد قسم التصوير التربية الفنية، جامعة حلوان، الدكتورة إيريني تادرس، مدرب التنمية البشرية الأستاذ بولا مجدي، الدكتور فيصل فؤاد، عضو الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وتم تكريم 200 شاب وشابة من مختلف الأسرات الجامعية.

 

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