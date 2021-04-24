1708 إصابة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 396 ألفا و302 حالة، بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وسجلت بلغاريا خلال الساعات 24 الماضية 105 وفيات؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و826 شخصا.

قالت وزارة الصحة في بلغاريا في بيان لها، إن البلاد ستعيد فتح المطاعم والمسارح والمعارض والجامعات بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أنه سيتم إعادة فتح المدارس بجدول يسمح بعقد فصول دراسية مختلفة.

وجاء في البيان أنه سيتم إعادة فتح الكازينوهات والمراكز التجارية بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 أبريل، والنوادي الليلة في 29 من الشهر نفسه.

تسجل بلغاريا حاليا ثاني أعلى معدل وفيات بمرض كوفيد19- في فترة 14 يوما بالاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أعلن وزير الصحة البلغاري كوستدين أنجيلوف، تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا للفترة من 12 إلى 30 أبريل الجاري.



وأفاد المركز الصحفي بوزارة الصحة حسب ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الجمعة، بأن أنجيلوف أصدر أمرًا ينظم إجراءات مكافحة الوباء، على أن يتضمن استئناف الفصول الدراسية الشخصية في المدارس، وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا إلى جانب استئناف مؤسسات التعليم العالي والأنشطة والامتحانات لجميع الطلاب.



واعتبارًا من 12 أبريل، تسمح بلغاريا بموجب التعليمات الجديدة بإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية بسعة جلوس تبلغ 30 في المئة، ويشمل هذا القرار المهرجانات ودور السينما والمسارح والسيرك والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والمتاحف والمعارض والمكتبات وأماكن الفنون الأخرى. ومن المقرر أيضًا إعادة فتح المطاعم والحانات بسعة 50 في المئة، مع تحديد ساعات العمل من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً.