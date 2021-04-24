السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» بالإسكندرية تقيم حفل إفطار للمتدربين من ذوي الهمم

جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار

أقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، حفل إفطار رمضاني بمركز تدريب مهني محرم بك للمتدربين على مهنة التبريد والتكييف، بمناسبة تخريج أول دفعة من المتدربين من ذوي الهمم والعزيمة من جميع مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية .

 

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه عقب الإفطار تم مناقشة وبحث الخبرات التي اكتسبوها من هذه الدورة، ومدى إمكانية الاستفادة منها في حياتهم العملية بعد التخرج، وذلك بحضور النائب البرلماني  محمد الحمامي.

 

وأعرب المتدربين عن أمنيتهم في العمل الحر، وبدء مشروع صغير يجمعهم جميعا في مجال التبريد والتكييف مثل إنشاء مصنع صغير لتجميع الثلاجات الميني بار والعمل من خلالها على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والإصلاح لجميع أنواع الثلاجات والتطبيقات.

 

 وتم الاتفاق على أن يتم عقد ورشة عمل لهم في بعد هذه الدورة التدريبية بمشاركة  فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بالاسكندرية لدعم هؤلاء الشباب وتقديم العون والمساعدة لهم لبدء مشروع صغير.

 

وتعمل مديريات القوى العاملة، على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

 

ويتم توجيه، خريجي التدريب  إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدات التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو  متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، حيث تعطي تلك الدورات الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

 

ويقوم جهاز تنمية المشروعات، و"مشروعك"، والمحافظة، بتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

 

وتقوم المديريات بإعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم. 

 

وتمتلك وزارة القوى العاملة، 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، كما أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، ويتم متابعة هذه الآلية من قبل الوزارة لتقييمها أولا بأول.

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مديرية القوى العاملة بالإسكندرية حفل إفطار رمضاني مركز تدريب مهني محرم بك مهنة التبريد والتكييف ذوي الهمم والعزيمة

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