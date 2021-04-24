«عربية النواب» تدين الانتهاكات الصهيونية لعرقلة الانتخابات الفلسطينية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محاولات الكيان الصهيوني لعرقلة وتقويض وضرب العملية الانتخابية بدولة فلسطين الشقيقة، بمنع المرشحين في مدينة القدس من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع وتنظيم الحملات الدعائية على غرار نظرائهم في المدن الفلسطينية الأخرى.

وقال أباظة، في بيان، أن هذه التصرفات والمساعي الصهيونية الجائرة هدفها طمس الهوية العربية لمدينة القدس ومحاولة سلخها وعزلها عن باقي مدن دولة فلسطين، وهي ممارسات جائرة تقوم على منطق استخدام القوة والتعامل فوق القانون الدولي، مطالباً من المجتمع الدولى باسره وخاصة من الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لوقف هذه الممارسات الصهيونية التى تختلف الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولى وفيها اعتداء وانتهاك واضح وصريح على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف، في إجراء الانتخابات والسماح لأهلها بالمشاركة ترشحا وانتخابا ودعاية.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً: “أين المجتمع الدولي؟ وأين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة؟، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في كل المدن الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، وردع الكيان الصهيوني من التمادي في مثل تلك الإجراءات الجائرة التي لن تكون إلا سببا في ازدياد حالة التوتر والاحتقان في مدينة القدس والمدن الفلسطينية الأخرى”.