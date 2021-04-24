محافظ القاهرة يشدد على التعامل بكل حزم مع المقاهي المخالفة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من ١٧ إبريل ٢٠٢١ الجارى ، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر الجديدة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة وتمكنت الحملات من ضبط عدد من الكافيهات التى تقدم الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر وتم مصادرة أكثر من ٣٠٠ شيشة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل قامت أحياء العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق بعدة حملات ميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات شملت أحياء عين شمس والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والسلام ١ والسلام ٢ ومصر الجديدة، والمرج والمطرية بالمنطقة الشرقية، وأحياء الساحل والزاوية وروض الفرج والزيتون وحدائق القبة والأميرية وشبرا بالمنطقة الشمالية وكذلك أحياء الموسكى والأزبكية وعابدين والوايلي وغرب ووسط وبولاق بالمنطقة الغربية وأحياء السيدة زينب ومصر القديمة والخليفة والبساتين وحلوان والمقطم ودار السلام والمعصرة بالمنطقة الجنوبية.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٣٦٠ محضر إشغال طريق و ٦١٥٠ ازالة إدارية و١١٧ محضر إدارة بدون ترخيص و ١٢٧ محضر تلوث بيئة و٤٢٨ بائع متجول و ٦ محاضر إعلان بدون ترخيص و ٢١٠٦ محضر رفع شيش و ٣٢١٠ عدم الالتزام بارتداء كمامة بالأماكن العامة ، وشملت الحملة أيضا تنفيذ ١٥ قرار غلق ادارى ، وتم مصادرة الاشغالات وايداعها بمخازن الاحياء والمرافق وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.