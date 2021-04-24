برلماني: مؤشرات بانتعاش كبير للسياحة في 5 مواقع

اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان، المؤشرات المهمة لحركة السياحة خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021، وتؤكد التزايد في أعداد السائحين الوافدين إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب، والأقصر وأسوان بالإضافة إلى عدد السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية وفق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بأنها بمثابة دليل قاطع على انتعاش السياحة المصرية حتى في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي أثرت سلبياً على حركة السياحة العالمية.

ووجه مسعود، في بيان، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار والطيران على الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة، مشيداً بأداء جميع المحافظين داخل المحافظات السياحية والآثرية والنجاحات الكبيرة التى حققوها فى جذب السياحة العالمية لمحافظاتهم إضافة إلى نجاحهم بدرجة امتياز فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد النائب أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم بجميع الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا بداية من جميع المطارات المصرية وداخل جميع المناطق السياحية والآثرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعاً مع عددٍ من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتناول العناني عددا من الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مصر على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، والتي تضمنت بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استحداث شهادة من الوزارة للفنادق التي أنهت تطعيم العاملين بها.