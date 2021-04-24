السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: زيارة السفير الأمريكي للتحف الحضارة دعاية كبيرة للسياحة

جوناثان كوهين
جوناثان كوهين

اعتبر النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، زيارة السفير الأمريكى لدى القاهرة جوناثان كوهين، لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والمومياوات الملكية بمثابة أكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية عالمياً.

وأشاد إدريس، في بيان، بنشر السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها على تويتر، صور من زيارة السفير للمتحف معلقة "السفير كان سعيدًا بزيارة هذه الكنوز المصرية فى منزلهم الجديد فى المتحف القومى للحضارة المصرية".

وطالب النائب أحمد إدريس وزارة السياحة والآثار والإعلام المصرى القومي والخاص إعطاء أكبر اهتمام لمثل هذه الأحداث، مؤكداً أن السفارة الأمريكية بالقاهرة احتفت بزيارة سفيرها للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط ولكن من المهم أن يرمز ويروج الإعلام لنشر مثل هذه الأحداث بمختلف لغات العالم لاستغلالها فى الترويج للسياحة المصرية إقليميا وعربيا وعالميا حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

النائب أحمد إدريس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السفير الأمريكى لدى القاهرة متحف الحضارة المصرية بالفسطاط دعاية ترويجية للسياحة المصرية

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