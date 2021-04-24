السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 534 مخالفة تموينية خلال حملة بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن نتائج الحملات التموينية المُنفذه من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط خلال النصف الأول من إبريل الجارى، والتى أسفرت نتائجها عن تحرير (٥٣٤) محضرا.

وتم تحرير (٨٦) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير (٤٤٨) محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وأكدت المديرية فى البيان الصادر عنها بأنها لا تدخر جهداً في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير (٤٤٨) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وتم تحرير (٨٦) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وأكدت المديرية فى البيان الصادر عنها بأنها لا تدخر جهداً في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية.

تموين دمياط دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض حملات مكبرة

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