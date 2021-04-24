محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بشأن توسعات الطريق الدائرى

عقد اللوء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا، بشأن توسعات الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية لمناقشة سرعة الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومدير مديرية المساحة والشئون الهندسية والمراقب المالي وأعضاء لجنة التعويضات ورؤساء مدن القناطر الخيرية والخانكة والخصوص وقليوب وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جاري أعمال الحصر والرفع المساحي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لرفع الحد الأدنى للإيداع وسيتم الإيداع بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين وحفاظا على حقوقهم.

كما كلف المحافظ مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بعمل حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحلات والإشغالات أسفل الطريق الدائري وتسليم الموقع بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعديات على حرم الطريق الزراعى بقليوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والتي تتنوع ما بين معارض للسيارات ومخازن للخردة وورش، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بعدم العودة مرة أخرى.

وفى وقت سابق قال اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية إن المحافظة نجحت في الانتهاء من صرف وتحديد تعويضات وإخلاء مسار توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة في الخصوص وشبرا الخيمة وكافة الأراضي والمباني والعقارات الواقعة ضمن المشروع.

وأضاف خشبة أنه تم عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين أصحاب وقاطني وملاك الأراضي والعقارات التي تقع داخل مسار التوسعة التي تبلغ 25 م تقريبا في الاتجاهين، مشيرا إلى أنه تم إسداء النصح والإرشاد لهم وتوعيتهم بأهمية المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري لإستيعاب الحركة المرورية المتزايدة علي الطريق وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشي مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة التي دخلت الخدمة ومنها محور العصار وطريق بنها شبرا الحر، لافتا إلى أن الأهالى اقتنعوا وقرروا قبول التعويضات وإخلاء المسار لصالح المشروع القومى والخدمة والذى يعد ضمن خطط وإنجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يسعى دائما إلى إحداث تنمية حقيقة وارتقاء وتسهيل الحياة على المواطنين فى شتى المجالات.