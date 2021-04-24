330 مليون جنيه لأعمال مشروع تبطين الترع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ عن اعتماد 330 مليون جنيه لتبطين وتأهيل إجمالي أطوال 97 كيلو متر من الترع بقرى ونجوع المحافظة.

يأتي ذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري والتي تندرج ضمن المشروع القومي لتبطين الترع وذمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها في الوقت المحدد لها مسبقاً.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانياً وفقًا للاشتراطات والمواصفات.

وأشار إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

واوضح المهندس سيد جابر مدير أعمال الادارة العامة للتوسع الافقي بأسيوط انه جارى العمل على تبطين ترع (العصايب، العاجل، السعودي، المالحة، العلما، المنصوري، الملاح، بني فيز) التابعة لمركز صدفا فضلاً عن ترع (المعصرة، القوطة، عمر، القصر، بني مر، سراج، الوسطى، الغواويش، الحمسية) التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح بالاضافة إلى ترع (المطيعة، موشا، الهراس، نزلة باقور، الخطيب، العمدة) ، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالقادر الشناوي رئيس الادارة المركزية لتوسع شمال الوادي، والمهندس محمد عمر ادريس مدير عام الإدارة العامة لتوسع أسيوط، بالاضافة الى أعمال التبطين بعدد من القرى والتي تقوم وزارة الري بتنفيذها وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

جولات تبطين ترع (6)

جولات تبطين ترع (4)

جولات تبطين ترع (2)