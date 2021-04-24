جامعة دمياط تتقدم في تصنيف الجامعات المؤثرة اجتماعيًا على مستوى العالم

قال الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، إن الجامعة حافظت على ظهورها للعام الثانى على التوالى بين الجامعات العالمية الكبرى في تصنيف "تايمز" الخاص بتقييم الجامعات وفقًا للأثر المجتمعي THE: Impact Ranking 2021 حيث جاءت الجامعة فى المرتبة 601-800 عالمياً على الرغم من زيادة عدد الجامعات العالمية هذا العام عن سابقه.

كما حصلت الجامعة على المركز الخامس محلياً فى هذا التصنيف الذي يعد أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنوياً لمقارنة آداء الجامعات عالمياً، ويقيس هذا التصنيف مساهمة كل جامعة و أدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 هدفا.

جدير بالذكر ان جامعة دمياط فى هذا العام ظهرت في ترتيب الجامعات فى جميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، كما أحرزت الجامعة تقدماً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال: وصلت إلى المركز 101 في الهدف الثاني المعني بقضايا القضاء على الجوع، كما حصلت على المركز 201 في عدد من الأهداف كالهدف الثاني عشر المعني بالاستهلاك الرشيد، و الهدف الرابع عشر المعني بقضايا الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر المعني بقضايا الحياة على الأرض، و كذلك حصلت الجامعة على المركز ٣٠١ فى محوري نظافة المياه و الطاقة النظيفة.

وبهذه المناسبة يتوجه رئيس الجامعه بالشكر الي النواب و عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس و العاملين الإداريين و الطلاب على ما قدموه من دعم حتي تدخل الجامعة هذا التصنيف و بتلك الترتيب.

كما يتقدم بشكر خاص لفريق وحدة التصنيف والنشر الدولي لما بذلوه من جهد فى جمع بيانات الجامعه و تبويبها و من ثم تقديمها في مختلف التصنيفات العالمية.