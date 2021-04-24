محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطوير والتجديد الجاري تنفيذها لمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة.

يأتي هذا تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد ليخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الزيارة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وتفقد المحافظ الأعمال التى تتم بالمكتبة من تطوير وإنشاءات حديثة لتضم أكبر عدد من الكتب والمخطوطات التاريخية فى كافة المجالات فضلا عن التجهيزات التى تتم بها لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار فضلا عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال واستمع خلالها إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية للأعمال الجارى تنفيذها ومراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات الفنية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطة المقررة وفقاً للمواعيد الزمنية، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق الكتب والموسوعات والإصدارات المختلفة المتاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح محافظ أسيوط أن العمل جارٍ على قدم وساق لتجهيز وتطوير الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتنفيذ الخطة الموضوعة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة المكتبة لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات وأمهات الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية مع إعادة التنظيم والتأهيل من كافة الجوانب لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لها وفق المعايير والاشتراطات المقررة حيث من المقرر أن تتضمن عمليات التطوير إنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة وسوف تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتنظيم ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة.

تفقد اعمال تطوير المكتبة العامة باسيوط (8)

تفقد اعمال تطوير المكتبة العامة باسيوط (7)

تفقد اعمال تطوير المكتبة العامة باسيوط (5)

تفقد اعمال تطوير المكتبة العامة باسيوط (4)

تفقد اعمال تطوير المكتبة العامة باسيوط (2)