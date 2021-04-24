السعودية تعلن إجراءات جديدة حول السفر

عبر تطبيق «توكلنا»

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا، "عبدالعزيز الدعيلج"عن الإجراءات السعودية الجديدة فيما يتعلق بالسفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكشف الدعيلج عن ربط بيانات رحلات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر، عبر تطبيق "توكلنا"ن وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية سعودية اليوم السبت.

وأشار "الدعيلج" إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين في تطبيق "توكلنا"، على أن "يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصّن) أو (لم تثبت إصابته)، اعتبارا من الخميس".

وشدد على أن شركات الطيران عليها منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.

يأتي هذا فيما أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم، مضيفاً أن العمل بها واجب شرعى ومسؤولية وطنية، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وقال آل الشيخ: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والذي تسبب أيضاً فى زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتا أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع. وأؤكد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها".

وكانت أعلنت النيابة العامة السعودية قد اعلنت أمس الجمعة ، أن تعمد نقل عدوى كورونا، يعد من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر نقل العدوى، وأكدت النيابة أنه "لا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر فضلا عن تحقق الضرر"، بحسب صحيفة عكاظ.