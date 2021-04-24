السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض «إبداعات المعماريين الإيطاليين».. الإثنين

إبداعات المعماريين
إبداعات المعماريين الايطاليين

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر"، وذلك ضمن احتفالات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة باليوم العالمي للتراث، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.            

 فكرة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر"

تأتي فكرة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" ضمن دراسة فنية أعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي والمعماريين الإيطاليين الذين كان لهم أثر واضح على العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

يوم التراث العالمي

هو يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.

جهاز التنسيق الحضاري

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يتبع وزارة الثقافة المصرية، وتم افتتاح مقره بقلعة صلاح الدين بالقاهرة فى 10-8-2004 ، ويهدف إلى تحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمراني المصري.

والمقصود بالتنسيق الحضاري هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة ومباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية.

نشأت فكرة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بفضل جهود الفنان فاروق حسنى، بعد أن كان فكرة اقترحها منذ أكثر من عشر سنوات حتى صدر القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز فى عام 2001، وتم افتتاح مقره بالقلعة فى أغسطس 2004.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إبداعات المعماريين الإيطاليين التنسيق الحضاري اليوم العالمي للتراث دار الاوبرا المركز الثقافي الإيطالي

الأكثر قراءة

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

حقيقة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا

«تاج الدين»: مستعدون للموجة الثالثة من كورونا

حكم نهائي تاريخي: إلغاء قرار مرسى بإعفاء الجماعات الإرهابية بأحداث 25 يناير من العقاب

مصرع عامل في حريق التحالف القومي للبتروكيماويات بـ«بحوث البترول» (فيديو)

محمد الباز: مأذون «هجمة مرتدة» فضح سعد الدين إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

اعتداء جديد للاحتلال على المقدسيين.. والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون