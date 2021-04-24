وزيرة الثقافة تفتتح معرض «إبداعات المعماريين الإيطاليين».. الإثنين

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر"، وذلك ضمن احتفالات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة باليوم العالمي للتراث، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

فكرة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر"

تأتي فكرة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" ضمن دراسة فنية أعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي والمعماريين الإيطاليين الذين كان لهم أثر واضح على العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

يوم التراث العالمي

هو يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.

جهاز التنسيق الحضاري

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يتبع وزارة الثقافة المصرية، وتم افتتاح مقره بقلعة صلاح الدين بالقاهرة فى 10-8-2004 ، ويهدف إلى تحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمراني المصري.

والمقصود بالتنسيق الحضاري هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة ومباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية.

نشأت فكرة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بفضل جهود الفنان فاروق حسنى، بعد أن كان فكرة اقترحها منذ أكثر من عشر سنوات حتى صدر القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز فى عام 2001، وتم افتتاح مقره بالقلعة فى أغسطس 2004.