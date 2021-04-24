«تعليم القاهرة»: جاري طباعة أسئلة «امتحانات أبريل» لصفوف النقل

قال محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الاختبارات المجمعة لصفوف النقل وتجهيزها استعداداً للامتحان.

وكشف عبدالتواب، أنه جاري طباعة أسئلة الامتحانات اليوم وغداً، استعداداً لانطلاق الامتحانات بداية من يوم الاثنين 26 أبريل وحتى نهاية الأسبوع الجاري، لصفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي.

وأوضح مدير عام التعليم العام بالقاهرة، أنه تم التشديد على لجان واضعي الامتحانات بالمدارس، أن يكون اسئلة امتحانات بنفس مواصفات امتحانات، الفصل الدراسى الأول وامتحان مارس الماضى، كما تم التشديد، أن الأسئلة يكون من منهج شهر أبريل فقط، ولا يتم وضع أي أسئلة من خارج المقررات الدراسية التى تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد في موعدها كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

كما أكد شوقى، أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وحذر وزير التعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، قائلا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى".

وتابع الوزير: أن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.